Памятник Пушкину обзавелся подсветкой

Памятник Александру Пушкину и скульптурную композицию «Четыре сфинкса» на Пулковском шоссе оформили подсветкой. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГБУ «Ленсвет».

Теперь фонта заметен не только в светлое время суток - он находится на разделительной полосе.

В 19 веке у этого фонтана поили лошадей, тут останавливался великий поэт.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", памятник Виктору Цою, установленный рядом с метро «Проспект Ветеранов», также украсят подсветкой. Памятник установили в августе в Кировском районе Петербурга к 30-летию со дня смерти музыканта.