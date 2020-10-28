Депутаты просят Беглова спасти от сноса здание ВНИИ бумажной промышленности

Депутаты ЗакСа предложили Смольному выкупить здание Центрального научно-исследовательского института целлюлозно-бумажной промышленности. Соответствующий запрос Бориса Вишневского и Надежды Тихоновой к губернатору утвердил городской парламент, передает 78.ru.

Просят, в частности, отменить решение о сносе и признать его памятником регионального значения и разместить в нем соцобъект.

Здание на Втором Муринском проспекте построено в стиле неоклассицизма в 50-х. Вначале в нем был НИИ, а потом бизнес-центр. Его планируют снести и построить новый дом.