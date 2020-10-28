Дачу Кана признали культурно-значимой

Дачу Фридриха Кана в Горской Курортного района признали памятником истории и архитектуры. В КГИОП сообщили, что включили строение в список объектов культурного наследия.

Здание было возведено в 10-х годах прошлого столетия. Она находится на Малой Горской улице поселка.

Само строение деревянное, однако внутри сохранились глиняные печи с завода под Выборгом, одна из которых - в стиле неоренессанс с фигурным фронтоном, вторая - неоклассическая.

Дача построена в два этажа, с террасой, башней.

После революции дачу использовали как многоквартирный дом, а после войны - как санаторий для работников почты. В настоящее время принадлежит Почте России.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", ранее суд Петербурга отменил решение КГИОП не признавать памятником архитектурного наследия здание бывшей Медсанчасти на Васильевском острове (Одоевский пер.).