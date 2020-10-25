Петербургский художник представил вторую часть гербов районов

Художник и иллюстратор Илья Тихомиров продолжает серию работ с гербами городских районов. Вторую часть он опубликовал в группе «ВКонтакте».

Петродворцовый район изображен с фонтаном и девизом «Много воды утекло». Пушкинский район - с белкой под лавкой и девизом «Место под солнцем».

Калининский район изображен в виде лебедя из автопокрышки и девизом «Лучше, чем кажется». Герб Красногвардейского - птица и женщина, которых разделяет река.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", первую часть гербов Тихомиров опубликовал в сентябре.