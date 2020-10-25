Поезд-панорама, посвященный Дню Победы, прибыл в Петербург

На Витебский вокзал Петербурга в воскресенье прибыл «Поезд Победы». Как сообщили в Смольном, это передвижная выставка - в каждом из семи вагонов воссозданы сцены военного времени.

Сопровождает визуальный ряд аудиорассказ от лица женщины-железнодорожника, участника Великой Отечественной войны. Экспозиции выполнены в формате трехмерных панорам.

Выставка будет доступна для посещения только организованными группами - ограничения связаны с пандемией коронавируса.

Передвижной поезд-музей создали в рамках Года памяти и славы и приурочен к 75-летию Победы. Его создали мастера творческой мастерской "Невский баталист" совместно с медиагруппой "Красный квадрат".