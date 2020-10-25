Мариинский театр начнет пускать зрителей по паспорту

Мариинкий театр начал продажу именных билетов на особо популярные спектакли. Как сообщает пресс-служба учреждения, приобрести их можно будет только на официальном сайте и в кассах театра.

Для покупки билета указывается ФИО, а при проходе на представление, нужно будет предъявить документ, который удостоверяет личность. При несовпадении данных, зритель на спектакль попасть не сумеет.

Первым концертом с именными билетами будет «Дон Карлос» с участием Анны Нетребко (представления проходят 29 октября и 1 ноября)

Билет можно переоформить на другого человека за 10 дней до спектакля.