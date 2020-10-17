Лоза не смог стать "Заслуженным артистом РФ"

Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность за творчество музыканту Юрию Лозе в виде грамоты. Однако сам Лоза сообщил, что был бы не против получить звание "Заслуженного артиста", сообщает РИА Новости.

Как пишет Nation News со ссылкой на слова композитора, получить это звание достаточно сложно из-за критериев отбора. Чтобы получить звание, необходимо собрать пакет документов о своих заслугах: рекомендации, сведения о концертах, стаж музыканта в 45 лет и др. Однако даже с таким послужным списком Лозе не удалось пройти отбор.

Последними звание получали Алсу и Инна Маликова, рассказал музыкант.

Документы он подал еще год назад.