В Петербурге проходит книжный онлайн-фестиваль

В северной столице стартовал фестиваль «Книжный маяк Петербурга»

Он проходит как в виртуальном пространстве, так и в библиотеках.

Сегодня идет трансляция ученых и популяризаторов науки. Зрители смогут пообщаться с выступающими и задать им вопросы.

Завтра, в субботу, будет день, посвященный художественной литературе. Воскресенье, 11 октября, посвятят детским литературным произведениям.

Выступать на фестивале будут не только ученые, но и писатели художественных произведений.

Участникам, которые не смогут посетить очные мероприятия, доступны zoom-конференции и трансляции на YouTube.