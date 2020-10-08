В Петербурге представлены проекты Минобороны по реконструкции фортов Кронштадта

Эскизные проекты реставрации фортов "Александр I", "Кроншлот" и "Петр I" Кронштадта были представлены в ходе заседания городского совета по сохранению культурного наследия 8 октября.

Форт "Император Петр I" станет музейным комплексом, "Император Александр I" — гостиницей, а "Кроншлот" приспособят под новые общественные пространства.

Планируется обеспечить все форты водопроводом и электричеством. К форту «Чумной» проведут канатную дорогу через залив, а к «Петру I» — газ. Возле парка «Остров фортов» намечено построить жилье.

Реконструкция фортов входит в госпрограмму Министерства культуры РФ по поручению президента Владимира Путина. В феврале правительство РФ выделило на эти цели около 4,5 млрд руб. Реконструкцию планируется завершить до 2023 года.