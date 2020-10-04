Петербуржцы случайно нашли в своей квартире дорогой томик стихов Маяковского

Жители одной из петербургских квартир нашли книгу стихов Владимира Маяковского. Об этом в группе оценки антиквариата в Facebook рассказала Анастасия.

По словам девушки, она от скуки на карантине разбирала старые коробки в квартире родственников и обнаружила книгу Маяковского «Для Голоса», вышедшую в Берлине в 1923 году.

По мнению специалистов-антикваров, книга стоит примерно в 250 тыс. рублей.

Владелица, тем не менее, продавать коллекционную вещь пока не собирается.