На празднование Дня сотрудника МВД город потратит 8,5 млн рублей

Власти Санкт-Петербурга намерены потратить 8,5 млн рублей на празднование Дня сотрудника МВД. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.
Заказчиком выступает городской комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.
Мероприятия в День МВД должны будут включать в себя три части: историческую, торжественно-траурную и поздравительную.
Празднование должно включать концерт. В тендере указываются и исполнители, которые подойдут для такого торжества. Среди них есть Александр Маршал, Вячеслав Бутусов, Елена Ваенга и другие.
Планируется также показ документальных фильмов, посвященных истории ведомства, фрагменты видео встреч руководства главка с ветеранами органов внутренних дел и семьями сотрудников, погибших при исполнении служебного долга.
День сотрудника МВД отмечается 10 ноября.