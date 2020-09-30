На празднование Дня сотрудника МВД город потратит 8,5 млн рублей

Власти Санкт-Петербурга намерены потратить 8,5 млн рублей на празднование Дня сотрудника МВД. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает городской комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Мероприятия в День МВД должны будут включать в себя три части: историческую, торжественно-траурную и поздравительную.

Празднование должно включать концерт. В тендере указываются и исполнители, которые подойдут для такого торжества. Среди них есть Александр Маршал, Вячеслав Бутусов, Елена Ваенга и другие.

Планируется также показ документальных фильмов, посвященных истории ведомства, фрагменты видео встреч руководства главка с ветеранами органов внутренних дел и семьями сотрудников, погибших при исполнении служебного долга.

День сотрудника МВД отмечается 10 ноября.