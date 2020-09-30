На месте первого храма Петербурга открыли памятный знак

На месте снесенного Троице-Петровского собора открыли памятный знак. Он сделан из бронзы и создан скульптором Павлом Шевченко.

Как сообщили в Смольном, это модель собора. Она размещена на осколке «Гром-камня» во славу великих дел Петра I.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, присутствовавший на торжественной церемонии, отметил, что скульптуру уже включили во все туристические маршруты.

В Петроградском районе также открыли историческую ограду Александровского парка, ранее находившуюся на реставрации.

Собор Пресвятой Троицы был заложен Петром Первым в 1703 году.