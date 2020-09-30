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На месте первого храма Петербурга открыли памятный знак

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© Фото: pixabay.com

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В Петербурге на Троцкой площади (Петроградский район) открыли памятный знак на месте Троице-Петровского собора.

На месте снесенного Троице-Петровского собора открыли памятный знак. Он сделан из бронзы и создан скульптором Павлом Шевченко.

Как сообщили в Смольном, это модель собора. Она размещена на осколке «Гром-камня» во славу великих дел Петра I.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, присутствовавший на торжественной церемонии, отметил, что скульптуру уже включили во все туристические маршруты.

В Петроградском районе также открыли историческую ограду Александровского парка, ранее находившуюся на реставрации.

Собор Пресвятой Троицы был заложен Петром Первым в 1703 году.

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