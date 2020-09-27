В честь дня туризма в Петербурге открыли новый арт-объект

В Санкт-Петербурге в честь Всемирного дня туризма прошла акция «Неповторимое очарование гостеприимного Санкт-Петербурга», в ходе которой зрителям представил новый арт-объект. Мероприятие проводилось в поддержку восстановления турсектора.

Зеркальная буква Т установлена в Тележном переулке.

Автор работы Стас Багс рассказал, что вдохновение для работы нашел в своем детстве. Буква Т – это те самые пластинки из трансформаторов, которые мы часто находили на улице.

Художник считает, что Петербург не должен превратиться в город антиквариата, а должен оставаться живым.

В честь дня туризма в Петербурге проводились бесплатные пешеходные и водные экскурсии по предварительной записи. Все места разобрали очень быстро.