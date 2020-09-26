В Петербурге открылась галерея картин Васи Ложкина

В Центральном районе Санкт-Петербурга организовали постоянную выставку знаменитого художника Васи Ложкина. Она размещается в бывшем Музее советского быта на набережной канала Грибоедова, написал сам художник в своем Instagram.

По его словам, для этой выставки он создал новую серию работ под названием «Культурный Кот Петербурга».

Выставка открыта с 11 часов до 20 часов и работает бесплатно. На входе посетителей встречает типичный ложкинский рыжий котище.

Картины Васи Ложкина очень популярны в интернете - пользователи любят юмор и иронию котиков, которые высказывают с картин разнообразные суждения о жизни.