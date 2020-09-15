Харламов озвучит нового Волка в "Ну, погоди!"

Известный российский актер, комик Гарик Харламов будет озвучивать Волка в новой серии мультфильмов "Ну, погоди!". Авторы проекта также утвердили окончательный образ главного персонажа мультсериала, сообщает "Рен ТВ".

Харламов признался, что с большим удовольствием согласился на озвучку. В классической версии «Ну, погоди!» Волка озвучивал актер Анатолий Папанов.

Как рассказала генеральный продюсер киностудии "Союзмультфильм" Юлия Осетинская, при создании нового образа Волка удалось сохранить его хулиганское обаяние и узнаваемость, при этом внесены поправки на современные реалии: Волк будет одет в современную одежду, а также перестанить "смолить папироску" - курение больше не в моде.

Об образе Зайца и кто будет его озвучивать пока не сообщается. Однако известно, что в мультсериале из 52 серий появятся новые персонажи.