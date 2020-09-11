Театральный сезон стартует в Петербурге 12 сентября

В Санкт-Петербурге стартует новый театральный сезон. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по культуре Санкт-Петербурга.

С 12 сентября зрители смогут посетить Театр комедии имени Н. П. Акимова, ТЮЗ имени А. А. Брянцева, театр "БУФФ", Театр музыкальной комедии, театры "Суббота" и "Мастерская".

С полным расписанием премьер во всех театрах Петербурга можно ознакомиться на сайте комитета.

В фойе, зал, буфет и другие помещения театров людей будут пускать только при наличии средств индивидуальной защиты. В зале всех рассадят с дистанцией в одном место, исключая живущих вместе людей.