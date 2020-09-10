Comedy Woman собираются закрыть

Одна из резидентов Comedy Woman Надежда Ангарская сообщила, что шоу закрыли и больше его не снимают. Видео с ее интервью было опубликовано на YouTube-канале «Эмпатия Манучи».

Ангарская отметила, что узнала о закрытии на собрании у продюсера.

При этом юмористка не смогла назвать причину сворачивания шоу. Возможно, сказала она, проблема в деньгах - шоу может не приносить прибыли.

Ангарская "пошутила", что закрытие передачи совсем некстати - у нее семь кредитов.