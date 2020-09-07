Во дворе Эрмитажа собирают огромную скульптуру

В Эрмитаже прошел монтаж огромной металлической скульптуры. Части тела привезли отдельно и целую фигуру собирали из гигантских ног и туловища.

Как пишут СМИ, статую, видимо, готовят к новой выставке «Чжан Хуань. В пепле истории». Она должна была открыться еще 15 мая, но всю весну и почти все лето петербуржцы были вынуждены просидеть в карантине из-за пандемии коронавируса.

"ДП" уточняет, что экспозиция включает три десятка произведений, некоторые художник Чжан Хуань создал под впечатлением от северной столицы.