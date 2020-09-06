Петербургский музыкант поставил мировой рекорд по игре на фортепиано

Петербургский музыкант Руслан Ишдавлетов обновил мировой рекорд по беспрерывной импровизации на пианино. Как сообщает 5 канал со ссылкой на музыканта, он планировал импровизировать 50 часов без перерыва в Планетарии № 1.

Несмотря на то, что немного не доиграл до пятидесяти, рекорд мировой все-таки был побит.

Руслан смог импровизировать 42 часа 24 минуты.

Ранее установленный рекорд импровизации был 37 часов подряд. Интересно, что установил его тот же музыкант. Это уже пятый такой марафон для Ишдавлетова.