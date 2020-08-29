Приходько жалуется на массу негатива из-за участия в "Евровидении" от РФ

Из-за участия в международном музыкальном конкурсе «Евровидение» от России в 2009 году артистку Анастасию Приходько начали преследовать на Украине. Она рассказала в эфире украинского «4 канала», что до сих пор слышит массу негативных высказываний, которые ее обижают.

Она напомнила зрителям, что на Украине ее дисквалифицировали как "неудобного участника" - отбор был нечестным.

Только после этого Приходько отправилась в РФ, чтобы попробовать все же поучаствовать в конкурсе.

Анастасия заняла в 2009 году 11-е место на "Евровидении". Она высказывала сожаления по поводу того, что ее карьера связана с РФ.