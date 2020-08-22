Орландо Блум о новом "Властелине колец": Это не римейк

Виктор Цой “появился” на Дворцовом мосту в Петербурге и порадовал зрителей своей музыкой

Петербуржцам и жителям Ленобласти уже не нужны кинотеатры

Ранее сообщалось, что большая часть героев в сериале не появится. Однако зрители смогут снова встретить Саурона, Элронда и Галадриэль.

Сериал начали снимать в 2020 году и сделали перерыв из-за пандемии коронавируса.

По данным актера, история происходит в мире Толкиена, но не связана с братством кольца.

Блум не играет в новом ТВ-шоу, но общается с продюсерами.

Телесериал «Властелин колец» не является ремейком известной трилогии Питера Джексона. Об этом заявил известный актер Орландо Блум (Леголас), сообщает журнал Collider.

Хоть британский артист и не принимает участия в новом проекте, однако ему удалось поговорить с его продюсером.

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