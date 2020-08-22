Орландо Блум о новом "Властелине колец": Это не римейк

Телесериал «Властелин колец» не является ремейком известной трилогии Питера Джексона. Об этом заявил известный актер Орландо Блум (Леголас), сообщает журнал Collider.
Блум не играет в новом ТВ-шоу, но общается с продюсерами.
По данным актера, история происходит в мире Толкиена, но не связана с братством кольца.
Сериал начали снимать в 2020 году и сделали перерыв из-за пандемии коронавируса.
Планируется снять пять сезонов "Властелина кольца".
Ранее сообщалось, что большая часть героев в сериале не появится. Однако зрители смогут снова встретить Саурона, Элронда и Галадриэль.