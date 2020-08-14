У проспекта Ветеранов возводят бронзового Виктора Цоя

В сквере на улице Танкиста Хрустицкого приступили к установке памятника лидеру группы "Кино". Скульптуру привезли и начали подготовку постамента.

Виктор Цой предстанет перед горожанами стоящим с гитарой.

Отметим, что памятник просили установить родители музыканта несколько лет назад. Он жил недалеко от сквера вместе с семьей.

Сегодня, в ночь годовщины гибели Виктора Цоя, состоится разведение Дворцового моста под одну из его песен.