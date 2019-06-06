Камень цвета неба и золотой шелк: новая жизнь Лионского зала в Екатерининском дворце

Лионский зал – один из самых совершенных интерьеров, созданный приглашенным Екатериной II архитектором Чарльзом Камероном в 1781-1783 годах в Большом Екатерининском дворце. Свое название зал получил благодаря отделке стен золотистом шелком, изготовленным в Лионе. Во времена войны он был разрушен, но сейчас вновь открывает свои двери в своем еще более изысканном и роскошном обличии.

Прихоти императрицы

Императрица Екатерина II, увлеченная античным искусством, хотела, чтобы ее апартаменты были декорированы в таком полюбившемся ею стиле. Чарльз Камерон, как истинный знаток античного искусства, был назначен главным архитектором апартаментов. До этого он спроектировал Арабесковую и Лионскую гостиную, Купольную столовую, Серебряный кабинет, Китайский зал и Опочивальню – все они отличались безукоризненным вкусом, строгостью и изяществом отделки.

Работа архитектора над Лионским залом была довольно сложной и длительной – проект раз за разом не удовлетворял прихоти заказчицы, но в обстановке сразу определились двухъярусная композиция и главный элемент декора – золотистый французский шелк с разнообразными ручными вышивками. В Царское Село его привезли в 1781 году, и Камерон, который испытывал слабость к шелкам, стал называть зал «Лионским покоем».

Фото: tsarselo.ru

Камень цвета неба и моря

В XVIII-XIX веках декоративно-прикладное искусстве России было связано с использованием лазурита в качестве отделки интерьера и меблировки. Принцип применения необычных материалов в декорировании парадных апартаментов заложили яшма и янтарь; последним отделана всеми известная Янтарная комната. Лазурит же, полудрагоценный камень синего цвета с голубыми и белыми вкраплениями, стал их ее не менее ценным и роскошным последователем.

В XIX веке популярность обрел лазурит афганского происхождения, который в Россию «серебряными караванами» доставляли через Китай, Монголию и Бухару (Узбекистан). Выбор при украшении зала пал на лазурит из-за того, что это единственный камень чистого синего цвета, крайне редкий в природе. Его стоимость была чрезвычайно высока: фунт серебра за фунт лазурита (почти 410 граммов).

В январе 1782 года лазурит был доставлен Камерону в 12 бочонках. Из трех сортов, что в те времена привозили в Россию, архитектор выбрал асмани – небесно-синий и голубой. Были еще самый дорогой – темный и самый светлый – суфси с зеленоватым оттенком. Камни увлеченный Камерон отбирал вручную, сам следил за его обработкой. Процесс отделки зала камнем занял более полугода. В итоге лазуритом были декорированы карнизы, фризы, нижние панели, наличники окон, а также две печи, украшавшие зал. На это все потратили полторы тонны материала. Тонкие пластины были наклеены на каменную основу и впоследствии положили начало технике «русской мозаики» – облицовке поверхностей изделий точно подогнанными друг к другу тонкими пластинами цветного камня.

Работа над залом завершилась в мае 1783 года, а подобных ему не было ни в одном из дворцов государства.

Фото: Владлена Мартус / «Санкт-Петербург.ру»



Новая владелица зала

Со временем шелковые обои заменяли. В середине XIX веков зал входил в состав личных парадных жены Александра II – Марии Александровны. По воле новой хозяйки придворный архитектор Ипполит Монигетти внес в отделку зала кардинальные изменения. Малиновая материя полностью покрыла стены зала, появился гарнитур мебели, а также люстра из лазурита. В 1866 году к годовщине брака Александра II и Марии Александровны стены обили новым лионским шелком цвета «золотой бутон».

Именно в таком виде зал просуществовал вплоть до 1941 года.

Фото: tsarselo.ru

Зал во время Великой Отечественной войны

Во время Великой Отечественной войны зал был разрушен, а предметы интерьера – разграблены фашистами. Из пропавшего числились паркет и мебель, остальное погибло в огне. Часть коллекции, все же, была эвакуирована, и до наших дней дошло 25 предметов уникального мебельного ансамбля, которые и легли в основу отреставрированной парадной Екатерининского дворца.

Второй шанс на жизнь

На основе сохранившихся архивных документов, было принято решение воссоздать отделку зала времен Александра II. Проект реставрации был готов еще в 1983 году, в 2005 – восстановили пространственное решение парадной. В 2006-2007 годах план реставрации немного подкорректировали.

Долгое время проект не реализовывался, потому что это чрезвычайно дорогостоящий и трудоемкий процесс. Работы велись поэтапно при поддержке меценатов (благотворительный фонд «Транссоюз»). Однако в 2018 году ПАО «Газпром» и фонд ENGIE выделили средства на возрождение былой роскоши Лионского зала по историческим образцам.

Фонд ENGIE выделил деньги на производство шелка: во дворце сохранились фотографии, акварель и образцы ткани, а в Лионе, к счастью, остались архивы ткацкой мануфактуры «Лами и Жиро» (ныне «Прелль»), которая в 1860-ых годах выполняла заказ для императрицы Марии.

Фото: Владлена Мартус / «Санкт-Петербург.ру»

Работы с лазуритом выполняла Царскосельская янтарная мастерская, работы с шелком – специалисты компании «Альпина». В ходе реставрационных работ были воссозданы потолочный плафон, мозаичные панели из лазурита, текстильное убранство.

Фото: Владлена Мартус / «Санкт-Петербург.ру»

«Как вы видите, это просто великолепный эффект сочетания лазурита, позолоченной бронзы и великолепного шелка цвета "золотой бутон". Именно это рождает такой великолепный декоративный эффект, который трудно не заметить. Просто императорская роскошь в самом прямом смысле этого словосочетания! Мы безумно счастливы и рады поделиться этим с вами», – сказала заместитель директора по реставрации Наталья Кудрявцева.

Фото: Владлена Мартус / «Санкт-Петербург.ру»

«Разрушенный зал во время войны, и то, что вы видите сейчас – это просто небо и земля. Просто чудо! Воссоздание той самой "картинки", возвращение экспонатов, которые были утеряны во время войны – для нас это особый праздник. Каждый из работников музея мог только мечтать присутствовать при таком важном историческом событии. Лионский зал всегда был особенной частью дворца, как в XIX веке, так и сегодня. По своим декоративным характеристикам его всегда сравнивали с Янтарной комнатой. Мы надеемся, что этот зал будет пользоваться такой же популярностью, которой сейчас пользуется Янтарная комната», – поделилась своими впечатлениями директор музея-заповедника «Царское село» Ольга Таратынова.

В церемонии открытия Лионского зала приняли участие заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец, чрезвычайный и полномочный посол Франции в России Сильви Берманн, заместитель председателя правления ПАО «Газпром», генеральный директор ООО «Газпром экспорт» Елена Бурмистрова, председатель совета директоров ENGIE SA Жан-Пьер Кламадье, почетный председатель совета директоров ENGIE Жерар Местралле, директор музея-заповедника «Царское село» Ольга Таратынова.

Лионский зал открыт для посещения с 6 июня 2019. Попасть в него можно в рамках второго экскурсионного маршрута по Екатерининскому дворцу.

Стоимость билетов:

Взрослые (граждане РФ и стран ЕАЭС) – 700 рублей

Иностранцы – 1000 рублей

Пенсионеры (граждане РФ и стран ЕАЭС), военнослужащие, учащиеся, студенты, члены союзов художников, архитекторов, дизайнеров – 350 рублей

Дети до 16 лет – бесплатно

Ольга Таратынова. Фото: Владлена Мартус / «Санкт-Петербург.ру»