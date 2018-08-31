«Выпейте – и вам станет легче»: Шнуров записал совместную песню с Гребенщиковым

Лидеры «Ленинграда» и «Аквариума» Сергей Шнуров и Борис Гребенщиков записали совместную песню для российского фильма «Гоголь. Страшная месть». «Так выпейте – и вам станет легче. Стакан вина – и все впереди. Но не дай вам бог, не дай вам бог когда-нибудь встать у нас на пути», – поют музыканты.

Картина режиссера Егора Баранова вышла в широкий прокат 30 августа. Это последняя часть трилогии по мотивам произведений Николай Гоголя, сюжет ленты черпает вдохновение из сборника «Вечера на хуторе близ Диканьки».

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Ранее сообщалось, что группировка «Ленинград »выпустила песню о нелюбви к Москве. В ролике Шнуров и компания катаются на теплоходе по Неве и рассказвают о преимуществах жизни в Северной столице. За несколько дней провокационный ролик на Youtube посмотрели более 5 млн человек.

