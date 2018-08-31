Eminem выпустил новый альбом Kamikaze

Знаменитый американский рэпер Eminem выпустил юбилейный, десятый альбом под названием Kamikaze. В записи пластинки участвовали канадская певица Джесси Рейз, продюсер Пол Розенберг и рэпер Джойнер Лукас.

Альбом, содержащий 13 песен, вышел без предварительных анонсов. В треке Fall внимательные слушатели нашли отсылку к рэп-исполнителю Oxxxymiron. Прославленному американскому музыканту не понравился фристайл россиянина на радиостанции Shade 45.

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Заключительный трек пластинки под названием Venom стал саундтреком к одноименному фильму, который выйдет в ноябре этого года. Обложка Kamikaze с разбивающимся самолетом – прямая отсылка к дебютной пластинке группы Beastie Boys – Licensed to Ill, вышедшей в 1986 году.

Ранее сообщалось, что в Петербург прибыл основатель группы Linkin Park Майк Шинода. Музыкант приземлился в Северной столице 30 августа. В субботу, 1 сентября, он представит публике сольный альбом «Post Traumatic», которая вышла после смерти Честера Бенингтона.