Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс приехал в Петербург (ФОТО)

Один из основателей и лидеров группы Pink Floyd Роджер Уотерс приехал в Петербург в рамках мирового турне «Us + Them». Британский музыкант остановился в гостинице «Астория».

За автографом вокалиста выстроилась гигантская очередь. По словам очевидцев, Уотерс не отказывал в совместной фотографии и с удовольствием раздавал автографы.

Концерт 74-летней легенды начался в СКК «Петербургский» в 19:30. Музыкант привез в Северную столицу новое шоу, состоящее как из проверенных хитов, так и новых композиций.

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Уотерс является автором подавляющего большинства текстов и немалой части музыки группы Pink Floyd, он внес неоценимый вклад в создание концептуального альбома The Wall.

Днем ранее в город на Неве приехала голливудская актриса Николь Кидман. Ее пригласили на открытие ретроспективы раритетных часов Omega в Мраморном дворце.