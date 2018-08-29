В сети появился трейлер фильма «Человек на Луне» с Райаном Гослингом

На Youtube появился трейлер фильма «Человек на Луне» от оскароносного режиссера Дэмиена Шазелла. Главную роль в картине сыграет Райан Гослинг («Ла-Ла Ленд», «Славные парни», «Дневник памяти»).

Байопик расскажет о первом покорителе спутника Земли. Сценарий основан на книге Джеймса Хэнсена «Первый человек: Жизнь Нила Армстронга». Премьера в России запланирована на 22 ноября.

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Армстронг был капитаном американского космического корабля Apollo-11. В июле 1969 года он в прямом эфире спрыгнул с последней ступени посадочного модуля и стал первым человеком на поверхности Луны. Тогда он произнес знаменитую фразу: «Маленький шаг для человека, но гигантский скачок для человечества».

Ранее сообщалось, что Сергей Шнуров, Михаил Боярский и Алиса Фрейндлих могут сыграть в новой картине «Ленфильма» под названием «Этаж». Сюжет фильма повествует о расселении коммунальной квартиры на Литейном проспекте.

Видео: Youtube / Universal Pictures