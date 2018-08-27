Паоло Соррентино приедет на петербургский кинофестиваль «Послание к человеку»

Итальянский режиссер Паоло Соррентино приедет на кинофестиваль «Послание к человеку», который пройдет в Петербурге с 15 по 22 сентября. В ходе своего первого визита в России маэстро примет участие в церемонии открытия фестиваля на Дворцовой площади.

Зрители совершенно бесплатно смогут увидеть культовую ленту режиссера под названием «Молодость» с Майклом Кейном и Харви Кейтелем в главной роли. Этот фильм Соррентино получил награды Европейской киноакадемии, итальянский «Золотой глобус» и «Серебряную ленту».

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На следующий день, 16 сентября, Соррентино осуществит полуденный выстрел с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости в честь открытия фестиваля. А уже вечером он представит в кинотеатре «Аврора» свой новый фильм «Лоро», рассказывающий о бывшем премьер-министре Италии Сильвио Берлускони.

Помимо «Лоро» и «Молодости», в конкурсные программы кинофестиваля «Послание к человеку» вошли 74 фильма, в том числе 10 мировых премьер. Посетителей ждут конкурсные показы, мастер-классы, творческие встречи, круглые столы, обсуждения и конференции.