Шнуров, Боярский и Фрейндлих могут сыграть в кино о расселении коммуналки

Сергей Шнуров, Михаил Боярский и Алиса Фрейндлих могут сыграть в новой картине «Ленфильма» под названием «Этаж». По словам режиссера-постановщика фильма Льва Мурзенко, сейчас ведутся переговоры с актерами.

«В конец ноября планируем начать съемочный период, чтобы до конца года полностью отсняться. За весну мы должны подготовиться к выходу. Планируем выйти в прокат в будущем году», – рассказал Мурзенко.

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Сюжет фильма повествует о расселении коммунальной квартиры на Литейном проспекте. Ее жильцам поступило предложение о выкупе жилья. Но есть одно «но» – сделка состоится в том случае, если все владельцы комнат будут согласны.

Ранее сообщалось, что группировка «Ленинград »выпустила песню о нелюбви к Москве. В ролике Шнуров и компания катаются на теплоходе по Неве и рассказвают о преимуществах жизни в Северной столице. За несколько дней провокационный ролик на Youtube посмотрели более 5 млн человек.