Вся культура в Питере: Шнуров выпустил песню о нелюбви к Москве

Группа «Ленинград» выпустила клип на песню «Не хочу быть москвичом». В ролике Шнуров и компания катаются на теплоходе по Неве и рассказвают о преимуществах жизни в Северной столице.

«Я Москву люблю не очень, как любой провинциал. Даже Красную я площадь никогда не целовал... Где, скажите, Эрмитаж? Где же Пушкин в кителе? Не «Алле» нам ваш «Гараж», Вся культура – в Питере», – говоится в тексте песни.

За несколько дней провокационный ролик на Youtube посмотрели более 5 млн человек, в комментариях к клипу разразилась целая дискуссия. Не остался в стороне и московский комик Семен Слепаков, который записал музыкальный ответ Шнурову.

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В новой песне музыкант противопоставил «культурный» Петербург и «материальную» Москву. Шнурова он называет не иначе как «гением эпатажа», который постоянно ездит в столицу на заработки.

Ранее сообщалось, что Шнуров станет наставником седьмого сезона музыкального проекта «Голос» на Первом канале. Помимо лидера «Ленинграда», в шоу примут участие певица Ани Лорак, рэпер Баста и продюссер Константин Меладзе.