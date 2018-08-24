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«Фром раша. Виз лав?»: Миша Маркер вывесил в Петербурге серию работ «Знаки препинания»

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© Фото: vk.com/misha_marker
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    Уличный художник иронично обыграл знаменитую фразу из мультфильма «В стране невыученных уроков».

    Петербургский уличный художник Миша Маркер вывесил в центре города серию работ под названием «Знаки препинания». Все надписи – прямая отсылка к легендарной фразе «Казнить нельзя помиловать» из мультфильма «В стране невыученных уроков». Так появились «Наша полиция нас. Бережет?», «Хлеба и зрелищ. Народу?» и «Фром раша. Виз лав?».

    Это вторая работа Маркера за это лето. Ранее он оставил ироничную надпись «Храм открыт. А души?» на фасаде церкви Покрова Пресвятой Богородицы на Боровой улице.

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    В предыдущие годы (Маркер работает в Петербурге с 2014 года, – прим. ред.) художник вешал на Лиговском проспекте работу «Карцер» о ситуации вокруг Пулковской обсерватории, рисовал коллаж с кадром из комедии Алексея Балабанова «Жмурки», где вместо главных героев изображены Путин и Медведев. 

    Маркер также стал автором нового арт-объекта под названием «Голый король». Точное расположение работы он сообщать отказался, чтобы плакат остался в целости и сохранности.

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