«Бездарно и неталантливо»: вдова Балабанова возмутилась новым клипом Монеточки

Вдова режиссера Алексея Балабанова Надежда Васильева раскритиковала новый клип певицы Монеточки под названием «90», воссоздающий сцены из культового фильма «Брат».

«Мне не понравилось. Я не собираюсь об этом нигде говорить, но я считаю, что это бездарно и неталантливо. И операторская работа, и постановка. Все не так», – прокомментировала Васильева видеоряд клипа.

Она добавила, что голос певицы и сама по себе идея «хорошие».

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Монеточка выпустила клип «90» во вторник, 21 августа. В видеоролике певица предстает перед своими поклонниками в образе Данилы Багрова. В клипе также снялись Татьяна Буланова, Гречка, Евгений Федоров, Станислав Зельвенский и Мистер Малой.

Творчество Монеточки нередко становится объектом дискуссии. Земфира заявила, что у певицы ужасный голос, а бывший лидер группы «Ночные Снайперы» Диана Арбенина согласилась с доводами коллеги по цеху.

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров, напротив, встал на сторону Монеточки, назвав ее прикольной. На стороне Шнура выступил и Борис Гребенщиков, который похвалил творчество певицы и работу ее продюссеров.