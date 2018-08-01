«Союзмультфильм» снимет новые мультфильмы по произведениям Успенского

«Союзмультфильм» получил право использовать оригинальные сценарии и героев «Простоквашино», сообщает «Фонтанка». Киностудия достигла соглашения с писателем Эдуардом Успенским после полугода разногласий.

Теперь компания ведет переговоры об экранизации других произведений автора. Успенский, в свою очередь, будет получать авторские выплаты. Про размер роялти в «Союзмультфильме» говорить отказались.

Конфликт между Успенским и «Союзмультфильмом» разгорелся в 2017 году, когда аниматоры заявили, что хотят создать новые серии «Простоквашино» и «осовременить» мультфильм. Успенский же сообщил, что продолжение истории делают без его ведома и нарушают авторские права.

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Писатель отправил открытое письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой разрешить ситуацию, обращался в Генпрокуратуру и говорил о том, что «Союзмультфильм» экранизирует книги про «деревню Простоквашино Эдуарда Успенского без его согласия.

Ранее стало известно, что актер театра и кино Геннадий Хазанов озвучит попугая Кешу в продолжении мультсериала «Возвращение блудного попугая», выпущенного в 1980-х годах. Пилотный эпизод уже находится в производстве. В «Союзмультфильме» планируют «актуализировать» главного героя и сделать из него «современного стендапера».