Александровский дворец частично откроют для посетителей в 2019 году

Александровский дворец в музее-заповеднике «Царское село» частично откроют для посетителей после реконструкции в конце 2019 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора ГМЗ Ольгу Таратынову.

Гости смогут попасть только в часть здания, которая занимает примерно треть площади. Сейчас дворец продолжают приспосабливать под многофункциональный музейно-выставочный комплекс.

Александровский дворец построили в конце XVIII века для старшего сына великого князя Павла Петровича – Александра I. В начале XX века, при императоре Николае II, дворец стал основной резиденцией императорской фамилии и центром придворной жизни: здесь принимались послы, праздновались 300-летие дома Романовых и 200-летие Царского Села.

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Ранее в Ораниенбауме торжественно открыли три зала Китайского дворца после масштабной реставрации.Работы в дворце проводились к 250-летнему юбилею.

Посетители исторического комплекса теперь смогут попасть в штофную опочивальню, будуар и кабинет. В кабинете Павла вернули на стены мраморные и бамбуковые медальоны, в будуаре отреставрировали деревянные панели, а в опочивальне разместили демонтированные картины XIX века.