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Во дворе петербургского Манежа появилась капелла из покрышек (ФОТО)

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© Фото: vk.com/manegepetersburg
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    По словам авторов инсталляции, это исследование стихов о природе Велимира Хлебникова, Николая Олейникова, Александра Введенского и Николая Заболоцкого.

    Во дворе Манежа появился экологический арт-объект из автомобильных покрышек. Мусор в искусство превращали петербургский коллектив «АрхАтака» и московский художник Сергей Катран.

    Инсталляция представляет собой капеллу, по углам которой расположены четыре столба в форме звуковой волны. Треугольное завершение арт-объекта не только символизирует купол, но и перекликается с треугольным фронтоном Манежа. 

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    По словам Катрана, экспозиция – исследование стихов о природе Велимира Хлебникова, Николая Заболоцкого, Александра Введенского и Николая Олейникова. Арт-объект можно будет увидеть в Манеже до 21 июля, затем его перевезут на территорию пивоваренного завода имени Степана Разина, где состоится фестиваль музыки и искусства Gamma.

    Ранее стало известно, что знаменитый уличный художник Покрас Лампас расписал стену отеля, расположенного в доме 18-20 по набережной канала Грибоедова. Огромное граффити площадью более 250 кв.м. (площадь шести однокомнатных квартир, – прим. ред.) получило название «Дуализм». Оно посвящено двойственности восприятия современного искусства.

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