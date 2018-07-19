«Омерзительный голос»: Земфира жестко раскритиковала Гречку и Монеточку

Знаменитая певица Земфира критически высказалась о молодых исполнительницах Монеточке и Гречке. Особенно досталось последней. По мнению рок-звезды, у нее ужасные голос и внешность.

«Гречка – очень плохо. Ужасные голос и внешность, воспринимать сложно – петь не умеет, тексты не убеждают, ну и очень некрасивая», – написала Земфира на своей странице «ВКонтакте».

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Что касается Монеточки, то, по мнению Земфиры, у нее отличные тексты и нормальная внешность. Однако есть одно «но» – омерзительный голос. «Вокальный тембр тот же инструмент. Если он приятен, то можно петь всякую чушь. Пример: Жанна Агузарова», – добавила певица.

Ранее похожим образом лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков раскритиковал сценарий фильма «Лето» Кирилла Серебренникова, назвав его «лживым от начала и до конца». По словам музыканта, ему не понравилось, что в сценарии Виктор Цой и его товарищи похожи на «каких-то московских хипстеров, которые только и думают, как им… (заняться сексом, – прим.ред.)».