Историческая верфь «Полтава» к сентябрю откроет в интерактивный музей

Историческая верфь «Полтава» к сентябрю откроет в Петербурге интерактивный музей, где будут проводить экскурсии по одноименному кораблю, сообщает «Город+». В ближайшем будущем экспозицию планируют оснастить технологиями виртуальной и дополненной реальности, которые воссоздадут ключевые исторические битвы.

Проект по воссозданию 54-пушечного линейного корабля 4-го ранга «Полтава» в натуральную величину появился в 2012 году. После изучения архивных материалов и чертежей XVIII века для будущего корабля на севере города в районе Лахты построили верфь. Судно спустили на воду в День города, 27 мая 2018 года.

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Сейчас верфь занимает 3,5 тыс. кв. метров. Помимо «Полтавы», специалисты верфи принимали участие в ремонте «Авроры», восстанавливали первую участвовавшую в «Алых парусах» шхуну «Надежда».

Оригинальная «Полтава» строилась во время Северной войны со Швецией и была спущена на воду 15 июня 1712 года со стапеля петербургского адмиралтейства. Судно получило свое название в честь победы нашей армии над шведами в битве под Полтавой.