Петеруржцы пройдут по улицам города 15 июля в честь дня рождения Чехова

В Петербурге 15 июля впервые пройдет фестиваль «День Че», посвященный великому русскому писателю Антону Чехову. Праздник начнется в центре города в 11:00.

В это время у входа в Спасо-Преображенский собор, у памятника Достоевскому на Большой Московской улице и памятника Пушкину на площади Искусств начнутся экскурсии по чеховским местам.

Паралллельно в концертном зале библиотеки Чехова, расположенной в доме 11 по улице Турку, покажут фильм по по повести «Черный монах», сыграют на фортепиано любимую музыку Чехова, прочтут лекцию о чеховских местах и проведут читку пьесы «Иванов».

Уличная часть праздника стартует в 16:00 у метро «Международная». Отсюда монстрация (арт-демонстрация, ее участники идут по улице с лозунгами и транспарантами, – прим. ред.) двинется к библиотеке.

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«Всем предлагается поднять заготовленный заранее транспарант, тематически связанный с Чеховым или его героями», – отмечают организаторы.

После шествия можно будет поучаствовать во флешмобе «Костюмы чеховской эпохи», увидеть перформанс «Монологи» и услышать концерт русского романса. Вход на все мероприятия бесплатный.

На данный момент самый известный литературный фестиваль с монстрацией в Петербурге – день Достоевского. Его ежегодно проводят в июле, когда начинается действие романа «Преступление и наказание». В этом году главное действие фестиваля развернулось в Новой Голландии, где устраивали театральные выступления и перфомансы.