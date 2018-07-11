В парке Победы с 19 июля стартуют бесплатные экскурсии на сегвеях

С 19 июля в парке Победы появятся бесплатные экскурсии на сегвеях, сообщила администрация Московского района. Для тех, кто ни разу не катался на подобном транспортном средстве, проведут инструктаж.

Маршрут, который познакомит слушателей с историей парка, придумали студенты второго курса РГПУ имени Герцена, изучающие историю и социальные науки. Экскурсии будут проходить каждый четверг до 23 августа. Для того, чтобы посетить их, нужно зарегистрироваться.

Читайте также:

«Яндекс.Карты» подскажут маршрут петербургским велосипедистам



Ранее стало известно, что в электричках до Выборга начнут проводить экскурсии. Для того, чтобы послушать историю Северо-Запада пассажиру нужно будет оформить услугу по проведению экскурсии за 99 рублей.

