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Петербургская художница нарисовала портрет Акинфеева грудью

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© Фото: vk.com/irenromanovskaya

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По словам Ирины Романовской, ей хотелось передать решительный взгляд голкипера.

Петербургская художница Ирина Романовская нарисовала грудью портрет вратаря сборной России по футболу Игоря Акинфеева. Изначально рисунок был нарисован карандашом, затем художница нанесла краску грудью.

«Акинфеев лучший вратарь и вся страна благодарна ему за то, как он боролся на чемпионате. А как он отбил мяч ногой, так в мире еще никому не удавалось. Хотелось передать решительный взгляд Игоря. Было видно, что он готов биться до конца и не сдаваться», – написала Романовская.

Ранее в похожей технике Романовская изобразила президента России Владимира Путина, премьер-министра Дмитрия Медведева, футболистов Криштиану Роналду и Лионеля Месси, актера Леонардо Ди Каприо и других известных личностей.

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Акинфеев был признан лучшим игроком матча Россия – Испания в 1/8 финала ЧМ-2018. Голкипер отбил два удара испанцев и вывел нашу команду в четвертьфинал, где мы сыграем с Хорватией. Матч пройдет в Сочи 7 июля. Начало встречи в 21:00.

ЧМ-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля. Расписание матчей в Петербурге: полуфинал – 10 июля в 21:00; матч за третье место – 14 июля в 17:00.

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