Петербургский уличный художник Миша Маркер повесил плакат на Покровскую церковь

Уличный художник Миша Маркер повесил плакат с надписью «Храм открыт. А души?» на фасаде церкви Покрова Пресвятой Богородицы на Боровой улице.

Уникальный храм в псевдорусском стиле построили в конце XIX века по проекту архитектора Николая Никонова. В 1989 году здание передали церкви евангельских христиан «Дом Евангелия». В 1936 году цервковь закрыли и передали Управлению по делам искусств.

До Великой Отечественной войны в здании находились промышленные цеха, багетные мастерские и производственные помещения бумажного завода. После ВОВ в храме размещалась кладовая живописно-оформительского комбината Худфонда.

К концу ХХ века церковь существенно перестроили внутри, лишив оригинального декора. Летом 1989 года по решению Ленгорисполкома здание было передано общине Евангельских христиан (ЕХБ) как здание «бывшей Старообрядческой церкви». В 2012 году церковь Покрова Пресвятой Богородицы на Боровой улице получила статус подворья Антониево-Дымского монастыря.

Читайте также:

Петербургский стрит-арт художник повесил картину о первом дне в школе



Первая после открытия служба в церкви Покрова Пресвятой Богородицы состоялась 11 августа 2012 года. В настоящее время храм реставрируется.

Ранее Маркер повесил на Лиговском проспекте свою новую работу «Карцер» о ситуации вокруг Пулковской обсерватории, а 19 июня разместил в центре города плакат, посвященный Чемпионату мира.

Ко Дню России художник нарисовал коллаж с кадром из комедии Алексея Балабанова «Жмурки», где вместо главных героев изображены Путин и Медведев. Маркер также стал автором нового арт-объекта под названием «Голый король». Точное расположение работы он сообщать отказался, чтобы плакат остался в целости и сохранности.

У Санкт-Петербург.ру появился свой телеграм-канал Как это сделано. Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.