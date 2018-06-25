В Петербурге 30 июня откроют крышу с бесплатным входом

В Северной столице 30 июня в музее современного искусства «Артмуза» откроют крышу с панорамным видом на Васильевский остров. Вход на нее будет свободным, работать крыша будет до конца октября с 12:00 до 22:00. Для посетителей станут доступны новый ресторан, сцена и специальные мобильные шатры.

В честь открытия организаторы мероприятия устраивают праздник, где можно увидеть модный показ, услышать бесплатный джаз, запустить воздушные шары и поучастовать в творческих мастер-классах. По выходным в пространстве будут выступать лучшие оркестры.

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«Артмуза» – это музей современного искусства и творческий кластер, расположенный в доме 70 по 13-й линии В.О. Здесь проводят выставки, фестивали, концерты, образовательные, творческие встречи и многое другое. Ежедневно музей посещают от 800 до 1200 петербуржцев и гостей города.

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