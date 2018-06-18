В Петербурге следом за «Ночью музеев» появится «Ночь храмов»

В Петербурге по аналогии с акцией «Ночью музеев» может появиться «Ночь храмов». Договоренность была достигнута на встрече вице-губернатора Северной столицы Александра Говорунова с лидерами религиозных конфессий.

Согласно замыслу организаторов, в течение одной ночи по городским церквям можно будет пройтись с экскурсией, встретиться с духовенством. Сейчас инициатива выполняется лишь частично: в «Ночь музеев» посетителей водят по Синагоге, Петрикирхе и Феодоровскому собору в Пушкине.

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По данным Смольного, последнюю «Ночь музеев» в Петербурге, которая проходила с 19 по 20 мая, посетили более 95 тыс. человек. В ежегодной акции приняли участие 110 городских музеев, библиотек и галерей. Посмотреть, как в городе на Неве провели акцию, можно в специальном материале.

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