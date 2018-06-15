На Елагином острове появится летняя бесплатная библиотека

Ежегодный летний читальный зал откроют на Елагином острове 21 июня. Библиотека расположится рядом с пристанью и детской площадкой. Там можно взять книгу без всяких формальностей и документов, после чего почитать ее в любом уголке парка.

В день открытия гостей ждет сказочная программа по страницам любимых детских книг, представление волшебника, мастер-класс по росписи имбирных пряников и многое другое. Мероприятие начнется в 15:00 по мск.

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Ранее петербургский социолог Михаил Соколов из Европейского университета составил список самых популярных писателей у разных поколений читателей из Петербурга. Исследование показало, что более молодые жители города чаще всего предпочитают признанных критиками классиков, в то время как более старшее поколение выбирает Донцову и Маринину.

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