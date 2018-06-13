Хазанов озвучит Кешу в продолжении мультфильма про попугая

Советский и российский актер театра и кино Геннадий Хазанов озвучит попугая Кешу в продолжении мультсериала «Возвращение блудного попугая», выпущенного в 1980-х годах. Артист озвучивал главного героя в первых трех выпусках оригинального мультфильма.

Пилотный эпизод нового сериала про Кешу уже находится в производстве. Создатели планируют «актуализировать» главного героя и сделать из него «современного стендапера».

«Союзмультфильм» хочет снять полнометражный мультфильм для кинотеатров. Примерная стоимость картины оценивается в 200–300 млн рублей в зависимости от формата. Сценарий для продолжения уже пишет автор оригинального мультсериала «Возвращение блудного попугая» Александр Курляндский.

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Ранее «Союзмультфильм» выпустил продолжение «Простоквашино». Первую серию мультсериала, выложенную 3 апреля, уже посмотрели более 16,5 млн человек. Все новые серии «Простоквашино» посвящены актеру Олегу Табакову (озвучивал Кота Матроскина в оригинальном мультсериале, – прим. ред.), скончавшемуся в марте 2018 года.

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