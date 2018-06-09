Группа ДДТ выпустила новую пластинку «Галя, ходи»

Группа ДДТ президентовала новый альбом «Галя, ходи». Над пластинкой, которая включает в себя 14 треков, музыканты работали на протяжении двух лет. По словам лидера группы Юрия Шевчука, в альбоме присутствует много лирики и «социалки».

Все записи подвергались жесточайшей редакции, некоторые композиции записывались в пяти-шести версиях. Аранжировку и вовсе уточняли до самых последних дней.

"Концепт состоял в том, чтобы каждый трек отличался манерой речи, аранжировкой, саундом, вокалом. Это и делает непохожим данный альбом на предыдущие пластинки группы ДДТ", - процитировали в пресс-службе лидера группы Юрия Шевчука.



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«Концепт состоял в том, чтобы каждый трек отличался манерой речи, аранжировкой, саундом, вокалом. Это и делает непохожим данный альбом на предыдущие пластинки группы ДДТ», – рассказали в пресс-службе коллектива.

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Ближайшее выступление легендарной группы состоится в ночь на 23 июня на фестивале «КИНОпробы» в Новгородской области. Вполне возможно, что Шевчук и компания добавят новые композиции в программу «История звука».

Ранее, 25 мая, свой новый альбом «Встречная полоса» представила группа «Сплин». В записи пластинки приняли участие их друзья и коллеги из группировки «Ленинград». Все тексты песен написал лидер коллектива Александр Васильев, слова песни «Булгаковский марш» взяты из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

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