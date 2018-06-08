Первый трейлер мультфильма «Как приручить дракона-3» появился в сети

Студия Universal Pictures опубликовала первый русскоязычный трейлер мультфильма «Как приручить дракона 3». Третья часть популярной картины должна стать заключительной. Согласно сюжету, главные герои (юноша-викинг Иккинг и его дракон Беззубик) выросли, а огнедышащий даже находит свою любовь: белоснежную дракониху.

Однако не все так гладко – в мире появляется охотник на драконов, который хочет уничтожить вид. Теперь викинги и драконы должны объединиться, чтобы противостоять злодею. Премьера картины в России запланирована на 14 марта 2019 года.

Видео: Youtube / Universal Pictures Russia