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Первый трейлер мультфильма «Как приручить дракона-3» появился в сети

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© Фото: Кадр из трейлера мультфильма «Как приручить дракона-3»

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Премьера картины в нашей стране запланирована на 14 марта 2019 года.

Студия Universal Pictures опубликовала первый русскоязычный трейлер мультфильма «Как приручить дракона 3». Третья часть популярной картины должна стать заключительной. Согласно сюжету, главные герои (юноша-викинг Иккинг и его дракон Беззубик) выросли, а огнедышащий даже находит свою любовь: белоснежную дракониху.

Однако не все так гладко – в мире появляется охотник на драконов, который хочет уничтожить вид. Теперь викинги и драконы должны объединиться, чтобы противостоять злодею. Премьера картины в России запланирована на 14 марта 2019 года.

Видео: Youtube / Universal Pictures Russia

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