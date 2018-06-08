  • 9 Июнь 2018
USD 09.06.2018 62.6680 +0.8555
USD ММВБ 00:05 62.3174  
EUR 09.06.2018 73.7916 +0.7230
EUR ММВБ 00:05 73.3759  
Нефть($) 08.06.2018 76.40 1.15
Нефть(p) 08.06.2018 4787.84 +136.45

В сеть выложили трейлер фильма «Сибирь», где Киану Ривз гуляет по Петербургу

Автор:


© Фото: Twitter / Hollywood Reporter

Темы дня

Знаменитый актер играет торговца алмазами, который приезжает в Россию, чтобы продать огромные голубые бриллианты.

В интернете появился первый трейлер фильма «Сибирь», где голливудский актер Киану Ривз разгуливает по Петербургу. По сюжету торговец алмазами Лукас Хилл приезжает в Северную столицу, чтобы продать огромные голубые бриллианты своему русскому партнеру Петру.

Однако последний куда-то пропадает вместе с камнями. Герой Ривза вынужден отправиться за беглецом в Сибирь. Там он встречает свою любовь и все глубже погружается в мир торговли драгоценностями.

Читайте также:

Джаред Лето снова сыграет Джокера

Петербурские достопримечательности в трейлере (Эрмитаж, Адмиралтейство и Львиный мост – прим. ред.) в фильме настоящие. Сибирь же в фильме фальшивая, ее снимали в Канаде. На съемки в Северную столицу Ривз приезжал год назад. Актер гулял по городу практически без охраны, вел себя непринужденно и никому не отказывал в совместном фото.

При этом актер был практически без охраны, вел себя непринужденно и никому не отказывал в совместном фото, чем вызвал восторг у любителей селфи.  

Подробнее: https://ianews.ru/articles/98994/

В международный прокат «Сибирь» выходит 12 июля, дата российской премьеры пока не озвучена.

У Санкт-Петербург.ру появился свой телеграм-канал Как это сделано. Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.

Видео: Youtube / Free Cinema 2.0.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Культура
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в июне

    Попасть на знаменитые фестивали «Старкон» и «Stereoleto», посмотреть выставку полотен Босха и Брейгеля, не пропустить концерт Оззи Осборна – самые интересные события первого месяца лета в афише «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Есть где почитать: топ-5 современных библиотек Петербурга

    Уникальные, технологичные и бесплатные – портал «Санкт-Петербург.ру» на ваших глазах разрушит стереотипы о том, что в библиотеки сегодня ходят только пенсионеры.

    читать далее →

    ЧМ-2018 уже близко: топ-5 лучших спортивных баров в Петербурге

    Тысячи болельщиков приедут в Петербург, чтобы и себя показать, и футбол посмотреть. Портал «Санкт-Петербург» выбрал наиболее интересные спортивные бары, где можно найти единомышленников и попить хорошего пива.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Праздник к нам приходит: как изменится жизнь в Петербурге во время ЧМ-2018 с массой запретов

    Шашлыки, фейерверки, беспилотники и проезд на Крестовский остров – «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, что запретят в Северной столице из-за крупнейшего футбольного турнира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Чартерный» терминал глазами болельщика: как Пулково-2 примет футбольных фанатов на ЧМ-2018

    «Санкт-Петербург.ру» проверил готовность прошедшего реконструкцию терминала к приему футбольных фанатов.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Где в Петербурге живут знаменитые музыканты

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где обычно ищут известных деятелей искусства в Северной столице.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    05.06.18
    Пять вещей, которые можно сделать в центре Петербурга за полтора часа
    05.06.18
    Винтовые сваи
    04.06.18
    Оффшоры Сейшелы
    04.06.18
    Лечение рака в Израиле: 90% пациентов избавляются от болезни
    01.06.18
    Полусухая стяжка пола: профессиональная и своими руками
    25.05.18
    Преимущества лечения зависимости с профессиональной помощью
    24.05.18
    X5 и «Опора России» поддержат российских предпринимателей
    24.05.18
    Криптовалюта Tkeycoin покоряет Средний Восток

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram