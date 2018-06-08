В сеть выложили трейлер фильма «Сибирь», где Киану Ривз гуляет по Петербургу

В интернете появился первый трейлер фильма «Сибирь», где голливудский актер Киану Ривз разгуливает по Петербургу. По сюжету торговец алмазами Лукас Хилл приезжает в Северную столицу, чтобы продать огромные голубые бриллианты своему русскому партнеру Петру.
Однако последний куда-то пропадает вместе с камнями. Герой Ривза вынужден отправиться за беглецом в Сибирь. Там он встречает свою любовь и все глубже погружается в мир торговли драгоценностями.
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Петербурские достопримечательности в трейлере (Эрмитаж, Адмиралтейство и Львиный мост – прим. ред.) в фильме настоящие. Сибирь же в фильме фальшивая, ее снимали в Канаде. На съемки в Северную столицу Ривз приезжал год назад. Актер гулял по городу практически без охраны, вел себя непринужденно и никому не отказывал в совместном фото.
В международный прокат «Сибирь» выходит 12 июля, дата российской премьеры пока не озвучена.
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