В сеть выложили трейлер фильма «Сибирь», где Киану Ривз гуляет по Петербургу

В интернете появился первый трейлер фильма «Сибирь», где голливудский актер Киану Ривз разгуливает по Петербургу. По сюжету торговец алмазами Лукас Хилл приезжает в Северную столицу, чтобы продать огромные голубые бриллианты своему русскому партнеру Петру.

Однако последний куда-то пропадает вместе с камнями. Герой Ривза вынужден отправиться за беглецом в Сибирь. Там он встречает свою любовь и все глубже погружается в мир торговли драгоценностями.

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Петербурские достопримечательности в трейлере (Эрмитаж, Адмиралтейство и Львиный мост – прим. ред.) в фильме настоящие. Сибирь же в фильме фальшивая, ее снимали в Канаде. На съемки в Северную столицу Ривз приезжал год назад. Актер гулял по городу практически без охраны, вел себя непринужденно и никому не отказывал в совместном фото.

При этом актер был практически без охраны, вел себя непринужденно и никому не отказывал в совместном фото, чем вызвал восторг у любителей селфи. Подробнее: https://ianews.ru/articles/98994/

В международный прокат «Сибирь» выходит 12 июля, дата российской премьеры пока не озвучена.

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Видео: Youtube / Free Cinema 2.0.