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Джаред Лето снова сыграет Джокера

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© Фото: Кадр из фильма «Отряд самоубийц»

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Картину о культовом персонаже вселенной DC готовит студия Warner Bros.

Актер и музыкант Джаред Лето вновь сыграет злодея Джокера, сообщает журнал Variety. Лидер группы 30 Seconds to Mars выступит в том числе и продюсером нового фильма. Картину о культовом персонаже вселенной DC готовит студия Warner Bros. Когда Лето и компания приступят к съемкам пока неизвестно, сейчас ведется поиск сценариста.

Лента о Джокере – не единственный козырь в рукаве студии. Планируются сольные фильмы о Харли Квин (ее вновь сыграет Марго Робби, – прим. ред.) и картина о происхождении Джокера. Ее режиссером выступит Тодд Филлипс («Мальчишник в Вегасе», «Область тьмы», – прим. ред.). По слухам, роль главного злодея исполнит обладатель «Золотого глобуса» Хоакин Феникс.

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Ранее Variety назвал самые провальные фильмы 2017 года. По данным издания, эти картины не окупили свой бюджет или же не оправдали ожиданий по кассовым сборам. В список вошли «Темная башня», «Валериан и город тысячи планет», «Геошторм», «Меч короля Артура», «Монстр-траки» и «Обещание».

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