В сети появилась третья серия «Простоквашино» о депрессии из-за плохой погоды

В среду, 6 июня, вышла третья серия обновленного «Простоквашино». Сюжет повествует о том, как у Дяди Федора возникают проблемы с дистанционным обучением, а у Шарика и Матроскина начинается «коровья депрессия» из-за плохой погоды. За девять часов серию посмотрели почти 100 тыс. человек.

Первую серию мультсериала, выложенную 3 апреля, увидели более 16,5 млн зрителей. Все новые серии «Простоквашино» посвящены актеру Олегу Табакову (озвучивал Кота Матроскина в оригинальном мультсериале, – прим. ред.), скончавшемуся в марте 2018 года.

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Знаменитые анимационные ленты «Союзмультфильма» покажут в кинотеатрах



Ранее стало известно, что киностудия «Союзмультфильм» снимет новые мультфильмы про попугаю Кешу. Сейчас идет работа над пилотным выпуском, в случае его успеха создатели выпустят полноценный анимационный сериал.

В студии обещают «актуализировать персонажа», в частности рассматривается идея сделать из Кеши «современного стендапера». По словам председателя правления киностудии Юлианы Слащевой, «он же, по сути, всегда таким и был». Сценарий для продолжение мультфильма напишет автор «Возвращения блудного попугая» Александр Курляндский.